В Реутове произошел крупный пожар на теннисном корте

В городе Реутове (Московская область) загорелся теннисный корт, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло на площади 1 тыc. кв. м на крытом корте по адресу: ул. Лесная, дом 11, корпус 2. ​Эвакуированы пять человек. В ведомстве добавили, что в 11:28 мск пожар локализовали на площади 2,4 тыс.кв. м.

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По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 10:50 мск. На месте работают 36 спасателей и 14 единиц техники. Данных о пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный ранг №2.

В начале августа в подмосковных Котельниках загорелся торговый центр «Юг», площадь пожара составила 700 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал, в ликвидации пожара участвовали 64 человека и 19 единиц техники, в том числе пожарный вертолет Ка32А.