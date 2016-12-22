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ВМС США изъяли более 1 тыс. единиц оружия с парусника у берегов Йемена
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ВМС США изъяли более 1 тыс. единиц оружия с парусника у берегов Йемена
Политика, 08:25
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ВМС США изъяли более 1 тыс. единиц оружия с парусника у берегов Йемена

Военно-морские силы США изъяли более 1 тыс. единиц стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова, с парусной лодки в Аденском заливе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, на лодку, шедшую без флага, высадились военные с эсминца USS Jason Dunham, который участвовал в операции Центрального командования ВМС США в Аденском заливе. Представитель Пентагона отметил, что команда не смогла объяснить причину нахождения судна в заливе. Он добавил, что ранее задержанные в акватории суда направлялись из Ирана для поддержки повстанцев-хуситов в Йемене.

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В Йемене с 2014 года идет гражданская война между правительственными войсками и повстанцами-хуситами. С 2015 года йеменские силы поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Теги: ВМС США , Йемен , хуситы , Оружие
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