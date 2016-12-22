Генконсульство сообщило о гибели россиянина в Турции

Генконсульство России в Анталье выясняет обстоятельства гибели 19-летнего россиянина на турецком курорте в городе Сиде. Об этом сообщил ТАСС представитель российской дипмиссии.

По его словам, в генконсульстве уже связались с полицией Турции и страховой компанией. По предварительным данным, молодой человек отдыхал в Сиде с семьей, в ночь на 24 июня он ушел на дискотеку. После этого тело россиянина нашли под балконом его номера. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

При этом в жандармерии Сиде сообщили «РИА Новости», что в период с 23 по 26 июня «никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом не было».

Как сообщает Ura.ru, в Турции погиб 19-летний житель Ханты-Мансийска Антон Ярошин. Об этом порталу рассказал его двоюродный брат Сергей Малышев.

По словам Малышева, Ярошин с матерью приехал в Турцию 18 июня. «Моя тетя оставалась в номере, а Антон ушел вечером на дискотеку. Утром она проснулась, а Антона нет. Вышла на улицу, а там машины скорой помощи и полиции. Ей сказали, что Антона сбросили с крыши», — заявил он. Утром 26 июня мать погибшего вернулась в Ханты-Мансийск, тело Ярошина останется в Турции до тех пор, пока не завершится следствие.

В начале июня стало известно о гибели двух российских туристов в Турции, сообщало издание Cukurova Expres. В городе Кемер 50-летний россиянин Сергей Володин умер после падения в своем гостиничном номере. Он ударился головой и позднее скончался в больнице. Также в Алании утонул 31-летний турист из России Дмитрий Бевз.