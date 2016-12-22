СК начал проверку после гибели парашютиста в Подмосковье

Следователи начали проверку по факту гибели опытного парашютиста на аэродроме Большое Грызлово в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте М​осковского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, инцидент произошел 9 августа. В ходе тренировочных прыжков парашютист, выполняя фигуру «свуп», допустил ошибку в определении высоты разворота, и окончание маневра произошло на недопустимо малой высоте. Пытаясь исправить ошибку, он резко развернулся в противоположную сторону и столкнулся с административным зданием, расположенным на территории аэродрома.

В мае в Татарстане погибли два парашютиста. По данным СК, во время раскрытия парашютов одного из них спортсмены столкнулись друг с другом — один влетел в раскрытый парашют другого. Один мужчина умер в машине скорой помощи, второй — в больнице.