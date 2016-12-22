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Госдеп опроверг данные о встрече спецслужб США с властями Сирии в Дамаске
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Госдеп опроверг данные о встрече спецслужб США с властями Сирии в Дамаске
Война в Сирии, 29 авг, 23:50
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Госдеп опроверг данные о встрече спецслужб США с властями Сирии в Дамаске

Государственный департамент США опроверг информацию СМИ о том, что представители спецслужб Соединенных Штатов встречались в Дамаске с представителями сирийских властей. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Мы видели это сообщение. Оно не отражает какую-либо известную нам реальность», — сказала она.

Нойерт добавила, что ей неизвестно о каких-либо подобных встречах.

Информацию о встрече делегации США, в которую вошли сотрудники служб безопасности и разведки, с главой управления безопасности Сирии Али Мамлюком в Дамаске опубликовала ливийская газета Al-Akhbar. По информации издания, встреча состоялась в июне близ международного аэропорта Дамаска.

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Al-Akhbar сообщила, что во время переговоров обсуждалась тема вывода американских войск из Сирии при трех условиях: вывод иранских войск с юга Сирии, получение американскими нефтяными компаниями доступа к месторождениям на востоке Сирии, а также снабжение американцев полной информацией о террористических группировках на территории Сирии.

Позднее эту информацию, ссылаясь на официального представителя регионального альянса, поддерживающего президента Сирии Башара Асада, подтвердило агентство Reuters. По его словам, практически все данные, опубликованные газетой Al-Akhbar, верны. Также эти данные подтвердили два анонимных высокопоставленных сотрудника американской разведки.​ Они отметили, что у США существует «постоянный диалог с представителями режима Асада».

Теги: Госдеп США , опровержение , Хизер Нойерт , Сирия , делегация , Дамаск
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