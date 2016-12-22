СК начал доследственную проверку после смерти вице-президента НЛМК

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины в центре столицы. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по Москве.

​«Местные жители обнаружили тело 61-летнего мужчины вблизи жилого дома, расположенного по улице Серафимовича», — говорится в сообщении без указания имени. Тело нашли 28 августа. Указано, что от полученных при падении травм мужчина скончался на месте. Следователи опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе компании НЛМК РБК сообщили, что вице-президент по исследованиям и разработкам Бруно Чарльз де Куман трагически погиб в Москве. Как сообщал РЕН ТВ, он выпал из окна здания на улице Серафимовича. Позднее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник уточнил, что речь идет о доме № 2 (Дом на набережной).



Бруно Чарльза де Кумана назначили на должность вице-президента по исследованиям и разработкам в НЛМК в июне 2017 года. Он отвечал за разработку инновационных видов продукции и деятельность исследовательских центров. До этого де Куман занимался научными исследованиями в сфере материаловедения.