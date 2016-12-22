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Топ-менеджер НЛМК погиб в Москве
Бизнес, 16:46
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Топ-менеджер НЛМК погиб в Москве
Бруно Чарльз де Куман был вице-президентом компании по исследованиям и разработкам. По сообщениям СМИ, он выпал из окна
Бруно Чарльз де Куман (Фото: Деловой портал «Управление производством»)

Бруно Чарльз де Куман, назначенный в июне 2017 года вице-президентом по исследованиям и разработкам в НЛМК, трагически погиб в Москве, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз де Куман. Мы шокированы произошедшим и соболезнуем родным и близким Бруно», — говорится в сообщении. Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств.

Старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.

По данным телеканала РЕН ТВ, он выпал из окна здания на улице Серафимовича. Источник информации телеканал не указывает. Позднее об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о доме № 2 (известен как Дом на набережной). По данным агентства, начата проверка.

Очевидец Евгений сообщил РБК, что на улице Серафимовича работают сотрудники правоохранительных органов. «Сотрудники полиции на месте [работают], обзванивают [сотрудники правоохранительных органов] тех, у кого есть обзор на это место», — заявил собеседник РБК.

Де Куман был первым назначенным на должность вице-президента по исследованиям и разработкам. Он отвечал за деятельность исследовательских центров предприятий группы НЛМК, а также за разработку «инновационных видов продукции», говорилось в сообщении компании от июня 2017 года. До своего назначения в НЛМК де Куман занимался наукой, сфера его деятельности — материаловедение.

Авторы: Андрей Гатинский, Светлана Бурмистрова, Екатерина Костина.
Теги: НЛМК
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