В Кремле объяснили изменения курса рубля рыночными процессами

Курс рубля в течение последних дней менялся из-за естественных рыночных процессов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Это естественные рыночные процессы», — сказал Песков. По его словам, изменения курса вызваны среднесуточной волатильностью и за падением рубля следует коррекция его курса.

Курс рубля к доллару и евро снизился после объявления в начале августа о новых санкциях США против России, которые Вашингтон увязал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Лондон считает, что к инциденту причастна Москва. Россия все обвинения отрицает.