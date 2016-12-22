Песков назвал «смелым поступком» обращение Путина по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин совершил смелый поступок, заявив в обращении к гражданам о необходимости пенсионной реформы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что обращение к гражданам — это «смелый поступок в стиле убеждений Путина» и президент мог и не выступать по телевидению. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин, как человек, получивший большинство голосов на выборах, не уходил от ответственности за пенсионную реформу и «от а до я» объяснил причины необходимости реформы.

«Сама инициатива принадлежит правительству, потому что именно правительство выполняло те самые начальные расчеты, где принимались во внимание и демографические факторы, и факторы двойной ямы, с которой мы сейчас столкнулись, и экономические факторы», — подчеркнул Песков.

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Ранее 29 августа Путин выступил с обращением, в котором объявил о смягчении пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 вместо 63 лет. Кроме того, предлагается установить ряд льгот для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста.

О необходимости пенсионной реформы ранее заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он утверждал, что возраст выхода на пенсию необходимо повысить с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. В Минфине изменения объяснили «негативными демографическими трендами».