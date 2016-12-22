В Тюменской области при взлете упал частный самолет

В Нижнетавдинском районе Тюменской области частный самолет-амфибия упал при взлете с озера Лесное, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В среду в 12:00 (10:00 мск) с озера Лесное в Нижнетавдинском районе (Тюменская область) должен был взлететь самолет-амфибия. Но он не взлетел, на связь не вышел», — сообщили в пресс-службе.

К озеру был направлен Ми-8, который обнаружил разбившийся самолет в 300 метрах от берега. Отмечается, что на борту самолета-амфибии находился только пилот, который остался жив.

22 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в Красноярском края вблизи города Вознесенска разбился частный легкомоторный самолет А-22, в результате чего погиб пилот. По предварительным данным, 65-летний мужчина выполнял пробный полет после ремонта. Среди версий произошедшего рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования

