СК возбудил дело после крушения самолета в Красноярском крае
Общество, 12:55
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СК возбудил дело после крушения самолета в Красноярском крае
Следователи возбудили уголовное дело, после того как в Красноярском крае разбился легкомоторный самолет А-22, в результате чего погиб пилот. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете России.
По предварительным данным, 65-летний пилот выполнял пробный полет после ремонта частного самолета. Среди версий произошедшего рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РБК сообщали, что крушение произошло вблизи села Вознесенка. Как сообщает «РИА Новости», по предварительным данным, самолет принадлежит компании «Аэропром».