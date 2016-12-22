Медведев назначил нового директора Ленинки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Российской государственной библиотеки имени Ленина Вадима Дуду. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что Дуда назначен на новый пост на пятилетний срок.

Также Медведев подписал распоряжение о назначении на должность генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александра Вершинина вместо Александра Вислого.

28 августа федеральный чиновник и источник, близкий к правительству, сообщили РБК, что врио директора Российской государственной библиотеки имени Ленина Владимир Гнездилов в ближайшее время покинет свой пост. Источник РБК тогда объяснил, что причиной данного решения стали «недоработки во многих вопросах». По данным собеседника РБК, на данный пост рассматривалась кандидатура Дуды.



Дуда с июня 2012 года по декабрь 2013 года занимал должность директора департамента информационной политики и международных связей Минкультуры. Начиная с 2015 года был руководителем Библиотеки иностранной литературы.