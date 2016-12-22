Кудрин назвал взвешенными предложения Путина по пенсионной реформе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter заявил, что предложения президента Владимира Путина по пенсионной реформе вносят баланс в изначальный проект и являются взвешенными.



«Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — считает Кудрин.

Ранее Путин в ходе телеобращения предложил внести изменения в реформу пенсионной системы.

Глава государства предложил повысить пенсионный возраст женщин до 60 лет вместо 63, предоставить многодетным матерям возможность досрочного выхода на пенсию в зависимости от количества детей: три ребенка — на три года раньше, четыре ребенка — на четыре, пять — на пять. Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, получают право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Льготы по имущественным налогам и прочие социальные льготы на время переходного периода сохраняются в старых пенсионных границах (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). Вопрос о сохранении действующих региональных льгот решается регионами.

Также Путин предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб. с 1 января 2019 года и расширить само понятие предпенсионного возраста — пять лет до наступления срока выхода на пенсию вместо двух.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в мае предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Законопроект внесли в Госдуму 16 июня, 19 июля он был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на осень. Объясняя необходимость повышения пенсионного возраста, Медведев указал на увеличение продолжительности жизни, что, по мнению правительства, гарантирует более длительную активность и возможность дольше продолжать карьеру. В Минфине заявили, что повышение пенсионного возраста необходимо из-за «негативных демографических трендов».

