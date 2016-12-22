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Кудрин назвал взвешенными предложения Путина по пенсионной реформе
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Кудрин назвал взвешенными предложения Путина по пенсионной реформе
Пенсионная реформа, 15:40
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Кудрин назвал взвешенными предложения Путина по пенсионной реформе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на своей странице в Twitter заявил, что предложения президента Владимира Путина по пенсионной реформе вносят баланс в изначальный проект и являются взвешенными.

«Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — считает Кудрин.

Ранее Путин в ходе телеобращения предложил внести изменения в реформу пенсионной системы.

Как Владимир Путин изменил пенсионную реформу. Главное
Экономика

Глава государства предложил повысить пенсионный возраст женщин до 60 лет вместо 63, предоставить многодетным матерям возможность досрочного выхода на пенсию в зависимости от количества детей: три ребенка — на три года раньше, четыре ребенка — на четыре, пять — на пять. Те, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, получают право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Льготы по имущественным налогам и прочие социальные льготы на время переходного периода сохраняются в старых пенсионных границах (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин). Вопрос о сохранении действующих региональных льгот решается регионами.

Также Путин предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб. с 1 января 2019 года и расширить само понятие предпенсионного возраста — пять лет до наступления срока выхода на пенсию вместо двух.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в мае предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Законопроект внесли в Госдуму 16 июня, 19 июля он был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на осень. Объясняя необходимость повышения пенсионного возраста, Медведев указал на увеличение продолжительности жизни, что, по мнению правительства, гарантирует более длительную активность и возможность дольше продолжать карьеру. В Минфине заявили, что повышение пенсионного возраста необходимо из-за «негативных демографических трендов».
 

Теги: пенсии , Алексей Кудрин
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