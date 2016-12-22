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В Германии демонтировали четырехметровую статую Эрдогана
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В Германии демонтировали четырехметровую статую Эрдогана
Общество, 14:16
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В Германии демонтировали четырехметровую статую Эрдогана

В немецком городе Висбаден демонтировали позолоченную четырехметровую статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, установленную ранее в рамках фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennalе. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

Отмечается, что статуя была демонтирована с помощью крана, после чего ее увезли.

Администрация города объяснила в Twitter, что решение убрать статую было принято из соображений безопасности.

Скульптура была установлена в ночь на 28 августа на городской площади Единства. Она представляла собой выкрашенную в золотой цвет фигуру Эрдогана, которая указывает пальцем в небо. В муниципальном совете тогда рассмотрели вопрос о появлении статуи и решили ничего не предпринимать, объяснив это уважением свободы самовыражения.

Фестиваль Wiesbaden Biennale проводится с 1992 года.

Теги: Германия , статуя , Эрдоган
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