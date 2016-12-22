В Германии появилась четырехметровая статуя Эрдогана

Фото: Arne Dedert / DPA

В немецком городе Висбадене появилась четырехметровая статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Morgen Post.



Скульптура установлена на площади Единства в ночь на 28 августа в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который проходит под лозунгом «Плохие новости». Статуя выкрашена в золотой цвет и изображает Эрдогана, который указывает пальцем в небо.

В муниципальном совете рассмотрели вопрос о появлении статуи. По словам представителя городской администрации, решался вопрос, является ли статуя формой выражения искусства. По его словам, было принято решение ничего не предпринимать, чтобы уважать свободу самовыражения. Организаторы фестиваля никак не прокомментировали появление скульптуры.



Wiesbaden Biennale проходит с 1992 года. Ранее он назывался «Новые экспонаты из Европы» (Neue Stücke aus Europa). Свое нынешнее название он получил в 2016 году. В рамках фестиваля в разных районах города устанавливаются временные инсталляции.