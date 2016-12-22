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Путин предложил ввести уголовное наказание за увольнение предпенсионеров
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Путин предложил ввести уголовное наказание за увольнение предпенсионеров
Пенсионная реформа, 12:27
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Путин предложил ввести уголовное наказание за увольнение предпенсионеров

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости введения уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Об этом он заявил во время своего телеобращения к гражданам, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», — сказал Путин, подчеркнув, что на время переходного периода предпенсионным стоит считать возраст за 5 лет до выхода на пенсию.

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Президент подчеркнул, что данные изменения необходимо внести в законодательство одновременно с принятием закона о повышении пенсионного возраста.

Видео: РБК

В то же время Путин поручил правительству предложить стимулы для работодателей, чтобы заинтересовать бизнес в сотрудниках предпенсионного возраста. ​

Путин также предложил скорректировать параметры пенсионной реформы. Так, по его мнению, женщины должны выходить на пенсию в 60 лет (сейчас 55 лет), а не в 63 года, как предполагалось в первой версии законопроекта. Для мужчин пенсионный возраст предлагается установить на уровне 65 лет (сейчас 60 лет). По словам главы государства, главная задача реформы — «обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед».

Пенсионную реформу в мае анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев, позднее соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Теги: Владимир Путин , Пенсия , уголовное наказание
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