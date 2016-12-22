Виталия Савельева переизбрали гендиректором «Аэрофлота»

Совет директоров «Аэрофлота» назначил на пост гендиректора компании Виталия Савельева, который занимает эту должность с 2009 года, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«Принято решение об избрании Савельева Виталия Геннадьевича генеральным директором ПАО «Аэрофлот» сроком на пять лет», — говорится в сообщении. Кроме того, на должность его заместителя по коммерции и финансам утвердили Андрея Чиханина, сына главы Росфинмониторинга Юрия Чиханина.

В совете директоров подчеркнули, что компания досрочно выполнила главную задачу своей стратегии развития до 2025 года и вошла в топ-20 глобальных перевозчиков по пассажиропотоку. Среди целей, которые «Аэрофлот» намерен закрепить в своей новой стратегии развития, — открытие региональных баз и хабов, рост пассажиропотока, увеличение доли российских самолетов в парке и развитие цифровизации.

17 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что вице-премьер Максим Акимов направил в компанию директиву о продлении полномочий Савельева в качестве гендиректора «Аэрофлота». Эту информацию тогда подтвердили источник РБК, близкий к совету директоров и собеседник в правительстве.