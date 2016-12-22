«Коммерсантъ» узнал о конце интриги по выбору гендиректора «Аэрофлота»

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сохранит свой пост еще на пять лет, узнала газета «Коммерсантъ». Представители государства в совете директоров уже получили из правительства соответствующую директиву

Виталий Савельев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В правительстве решили продлить полномочия гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева еще на пять лет, пишет газета «Коммерсантъ». В распоряжении издания оказалась директива представителям государства в совете директоров «Аэрофлота», подписанная вице-премьером Максим Акимов.

Совет директоров должен оформить решение 30 августа. Из директивы следует, что представители Росимущества, которое владеет 51,2% акция авиакомпании, должны поддержать досрочное прекращение полномочий Савельева и переизбрать его же на эту должность еще на пять лет.

Источник РБК в правительстве и источник, близкий к совету директоров, подтвердили информацию, что такая директива подписана Акимовым. Связаться с представителем Акимова РБК не удалось.

Еще одним кандидатом на пост гендиректора «Аэрофлота» в отрасли считали бывшего министра транспорта Максима Соколова. Однако он, по словам одного из собеседников газеты, «с большей долей вероятности может занять должность председателя совета директоров», что «наилучшим образом соответствовало бы его экс-министерскому статусу».

Контракт Савельева с «Аэрофлотом» истекает 25 октября, эту должность он занимает более девяти лет.​ За продление его полномочий выступил новый министр транспорта Евгений Дитрих.

Ранее в июле Дитрих заявил, что поддержит кандидатуру Савельева на новый срок. Однако он уточнил тогда, что это решение должен утвердить совет директоров. «Для того чтобы совет директоров или та часть его, которая относится к представителям интересов Российской Федерации, проголосовала, им необходима директива. Такую директиву Министерство экономического развития и Росимущество и будут оформлять. А директиву подписывает правительство, поэтому оно и примет решение окончательно», — пояснил тогда Дитрих.

