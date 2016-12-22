Ростуризм уточнил число и состояние пострадавших в ДТП в Анталье россиян

В результате ДТП с автобусом в районе турецкого города Анталья пострадали 13 российских туристов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ростуризма. Ранее в генконсульстве говорили об 11 пострадавших.

В ведомстве со ссылкой на Ситуационно-кризисный центр МИД России рассказали, что трое пострадавших получили незначительные ушибы и царапины. По предварительным данным, у остальных россиян также не диагностировано серьезных травм. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Антальи, где им оказывается помощь.

«Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию. Федеральное агентство по туризму находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией», — уточнили в Ростуризме.



В ведомстве отметили, что автобус с 25 российскими туристами следовал из города Белек в аэропорт.

Как сообщал турецкий телеканал NTV, в автобус с туристами въехал сзади грузовик. Транспортное средство с россиянами выкатилось с дороги в водосточную канаву.