Из-за прорыва плотины в Мьянме затопило город и трассу

В центральной Мьянме в результате прорыва плотины вода затопила несколько населенных пунктов, в том числе город Сва, и часть шоссе, которое связывает города Янгон, Мандалай и столицу Нейпьидо. Об этом сообщается в Facebook департамента пожарной службы Мьянмы.

В сообщении говорится, что к поисково-спасательной операции приступили несколько подразделений департамента. В настоящий момент неизвестны точные масштабы затопления и количество пострадавших.

По данным источников Reuters в пожарной службе, первая спасательная бригада была отправлена к месту прорыва плотины и в две деревни в 05:30 утра (02:00 мск).

По словам сотрудника пожарной службы, департамент предпринимает все необходимые действия для ликвидации последствий бедствия.

Ранее, в конце июля, стало известно, что в результате прорыва плотины строящейся ГЭС в Лаосе погибли 19 человек, еще 49 пропали без вести.



