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Власти сообщили о 19 погибших после прорыва дамбы в Лаосе
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Власти сообщили о 19 погибших после прорыва дамбы в Лаосе
Общество, 10:51
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Власти сообщили о 19 погибших после прорыва дамбы в Лаосе

В результате прорыва плотины строящейся ГЭС в Лаосе погибли 19 человек, 49 пропали без вести. Об этом говорится в отчете администрации провинции Аттапо, где произошел инцидент, сообщает The Vientiane Times. Как отмечает издание, официальные данные по погибшим и пострадавшим будут опубликованы после завершения спасательной и поисковой операции.

Губернатор провинции Боунхом Похомасане сообщил, что около 2,8 тыс. человек были спасены. Спасатели снимают людей с деревьев и крыш домов. «Следующим нашим шагом будет обнаружение и идентификация погибших, но сейчас мы стараемся, как можно быстрее найти выживших», — сказал он.

Как пишет издание, после прорыва ГЭС под водой оказались семь деревень и дома около 1,3 тыс. семей. Чиновник в правительстве Лаосе рассказал Reuters, что погибли «десятки людей».

Как отмечает Reuters, Аттапо — большая агрокультурная провинция, которая граничит с Вьетнамом на востоке, и с Камбоджей — на юге. Дамба, которая обрушилась была частью проекта Ксепиан-Ксе Нам Ной, в котом принимали участие лаосские, тайские и южнокорейские компании. Они планировали построить сеть из двух больших дамб и пяти вспомогательных.

Компания South Korea’s SK Engineering & Construction заявила, что часть ГЭС была смыта из-за сильных дождей. Представитель компании рассказал Reuters, что трещины в дамбе были найдены еще в воскресенье, 22 июля.

Об обрушении ГЭС Ксепиан-Ксе Нам Ной стало известно 24 июля. Тогда местные власти сообщили о «сотнях пропавших без вести». При прорыве плотины на близлежащие территории вылилось 5 млрд куб. м воды.

Строительство ГЭС началось в 2018 году. Стоимость проекта была оценена в $1 млрд. Как сообщало Reuters, активисты в Лаосе неоднократно выступали против возведения таких гидротехнических сооружений.

Теги: Лаос , ГЭС , Наводнение
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