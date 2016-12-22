Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке перекрыли из-за роя пчел

В Нью-Йорке из-за роя пчел, облепившего зонтик тележки по продаже хот-догов на Таймс-сквер, полиция перекрыла центральную площадь города — Таймс-сквер. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, рой состоял из нескольких тысяч особей. Изначально пчел заметили в пешеходной зоне Таймс-сквер — Милитари айленд. Как сообщили очевидцы, людям приходилось постоянно отмахиваться от них.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Полиция приняла решение перекрыть улицу, чтобы предотвратить атаку роя на горожан и туристов. После того как насекомые сели на зонтик передвижного киоска, сотрудник полиции с помощью вакуумного устройства снял их с тента. По его словам, в скором времени для них найдут подходящий улей.

В результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, откуда в центре Нью-Йорка появилось такое количество пчел. Один из очевидцев предположил, что где-то сломался пчелиный улей, и насекомые прилетели на Таймс-сквер в поиске нового дома.