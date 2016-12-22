Российские военные обнаружили останки бойцов Красной армии на Эльбрусе

Российские военные обнаружили на Эльбрусе останки солдат Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

По его словам, поиски велись в ходе героико-патриотической акции «Вахта памяти». Около 80 военнослужащих искали останки советских воинов на южных склонах Эльбруса в районе Ледовой базы. Он отметил, что высота района поисковых работ находится в пределах от 3,5 тыс. м до 4 тыс. м над уровнем моря.

«За десять дней с начала акции военные специалисты ЮВО обнаружили останки пяти красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции (предположительно, немецкой), ложку с инициалами солдата», — рассказал Астафьев.

Начальник пресс-службы ЮВО уточнил, что поисковые работы проводятся в рамках отработки учебных задач по боевой подготовке в условиях высокогорья.