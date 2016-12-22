Instagram введет функцию верификации аккаунтов

Руководство сервиса по обмену фотографиями и видеозаписями Instagram сообщило о ряде нововведений, среди которых — «галочка» верификации аккаунта для пользователей, подтвердивших свою личность. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В сообщении говорится, что для получения «галочки» юзеру будет необходимо указать в настройках профиля свое настоящее имя, а также приложить снимок удостоверяющего личность документа.

Кроме того, Instagram запустит функцию «Об этой учетной записи». Она позволит узнать, из какой страны пользователь, его предыдущие никнеймы и другие данные.

Также пользователи сервиса смогут проходить двухфакторную аутентификацию, используя сторонние приложения, такие как DUO Mobile и Google Authenticator. Это позволит юзерам безопасно входить в их учетные записи.

Новые функции, как отмечается в сообщении, будут доступны в ближайшее время.​