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Instagram стал сообщать о пользователях в режиме онлайн
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Instagram стал сообщать о пользователях в режиме онлайн
Бизнес, 21:33
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Instagram стал сообщать о пользователях в режиме онлайн
Социальная сеть Instagram сообщила о новой функции для пользователей. Теперь в ней можно будет понять, находится ли человек в режиме онлайн
Фото: Charles Platiau / Reuters

В информационном центре Instagram сообщили о том, что сделали новую функцию для того, чтобы люди могли чаще общаться между собой. Для этого рядом с именем пользователя будет загораться зеленый кружок, если он в данный момент находится онлайн.

Увидеть зеленый кружок можно будет лишь у тех пользователей, которых человек добавил себе в друзья или с кем уже обменивался сообщениями.

Предусмотрен и случай, что человек не хочет, чтобы его статус увидели другие пользователи. В этом случае зеленый кружок можно будет отключить.

В конце июня Instagram ввел функцию, благодаря которой пользователи могут выкладывать ролики продолжительностью до 10 минут и смотреть их на экране телефона.

Instagram изначально создавался как приложение для обмена фотографиями. В настоящее время сервисом пользуются во всем мире больше миллиарда человек, которые отправляют туда фотографии, короткие видеоролики, обмениваются новостями.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Instagram
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