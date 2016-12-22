Instagram стал сообщать о пользователях в режиме онлайн

В информационном центре Instagram сообщили о том, что сделали новую функцию для того, чтобы люди могли чаще общаться между собой. Для этого рядом с именем пользователя будет загораться зеленый кружок, если он в данный момент находится онлайн.
Увидеть зеленый кружок можно будет лишь у тех пользователей, которых человек добавил себе в друзья или с кем уже обменивался сообщениями.
Предусмотрен и случай, что человек не хочет, чтобы его статус увидели другие пользователи. В этом случае зеленый кружок можно будет отключить.
В конце июня Instagram ввел функцию, благодаря которой пользователи могут выкладывать ролики продолжительностью до 10 минут и смотреть их на экране телефона.
Instagram изначально создавался как приложение для обмена фотографиями. В настоящее время сервисом пользуются во всем мире больше миллиарда человек, которые отправляют туда фотографии, короткие видеоролики, обмениваются новостями.