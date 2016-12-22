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Армения ввела запрет на ввоз свинины и птицы из России
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Армения ввела запрет на ввоз свинины и птицы из России
Общество, 01:09
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Армения ввела запрет на ввоз свинины и птицы из России

Ереван ввел временный запрет на ввоз свинины и всех видов живой птицы из ряда регионов России, чтобы не допустить проникновения в Армению африканской чумы свиней и «птичьего» гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении.

В сообщении отмечается, что ограничения вводятся с 28 августа. Армения приняла решение приостановить ввоз живых свиней, мяса дикой свиньи, а также рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья. Помимо этого под временный запрет попала щетина, охотничьи трофеи, все виды кормов и пищевых добавок для свиней.

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Кроме того, армянские власти решили запретить ввоз из России всех видов живой птицы, птицепродуктов, сырья, перьев, пуха, товарных и инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов, а также полимерных и картонных коробок и вкладышей.

В ведомстве утонили, что данное решение принято в связи с тем, что на территории России были зафиксированы случаи африканской чумы свиней и «птичьего» гриппа.

Теги: запрет на ввоз , свинина , птица , африканская чума свиней , птичий грипп
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