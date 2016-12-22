Песков рассказал о выходных Путина на Енисее с Шойгу и Бортниковым

Владимир Путин два дня провел на природе в Туве вместе с Сергеем Шойгу и Александром Бортниковым. По словам Пескова, глава государства успел «походить по горам»

Владимир Путин и Сергей Шойгу. 2017 год (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Свои выходные Владимир Путин провел в Туве вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В прошлом году в августе Путин тоже приезжал на уик-энд в эту республику.

В Туве Путин провел субботу и воскресенье. Отдых главы государства проходил на Енисее. «Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм», — отметил Песков. Путина на отдыхе, помимо Шойгу, сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, глава республики Шолбан Кара-оол и директор ФСБ Александр Бортников.

Песков пообещал, что в ближайшее время пресс-служба главы государства раскроет подробности отдыха Путина в Туве и опубликует кадры из поездки.

Владимир Путин ранее неоднократно выбирал Туву местом своего ежегодного отдыха. В августе 2017 года президент посещал республику для отдыха с 1 по 3 августа. Тогда в поездке его также сопровождали Шойгу и Кара-оол. В числе попутчиков президента в 2017 году был глава Хакасии Виктор Зимин. В те выходные Путин успел порыбачить в Енисее, заняться подводной ловлей, погулять по горам пешком и поездить на квадроцикле. «Гонялся там два часа за одной щукой, никак не мог ее подстрелить, но все же своего добился», — рассказывал о рыбалке президента Песков. Глава Хакасии также рассказал, что чиновники сами пытались добывать себе блюда. «Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда», — рассказывал об отдыхе с президентом Зимин.

Внимание западной прессы тогда привлекли фотографии Путина с обнаженным торсом. Отвечая в июне на вопрос австрийского телевидения о том, не смущают ли президента фотографии, на которых он запечатлен в полуголом виде, Путин отметил, что не видит в этом ничего плохого. «Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — сказал он.