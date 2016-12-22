В Саратовской области произошел крупный пожар на складе автопокрышек

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В Саратовской области в пункте приема использованных автопокрышек произошло возгорание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Он [пожар] локализован, на открытой площадке возгорание было около 1 тыс кв. м, горела резина», — пояснили в ведомстве. Никто не пострадал.

По данным «Взгляд-инфо», информация о пожаре поступила в 15:41 по местному времени (14:41 мск). На месте происшествия работали шесть единиц техники. Спустя час возгорание удалось локализовать.

По словам сотрудников МЧС, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Пожарные расчеты остаются на месте до полной ликвидации пожара. О причинах пожара не сообщается.

В середине августа в Краснодарском крае в городе Тимашевске загорелся склад с бочками на площади 1,1 тыс. кв. м. Никто не пострадал. В ликвидации возгорания принимали участие более 80 человек и 26 единиц техники.



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