В Краснодарском крае загорелся склад на площади 1,1 тыс. кв м
Общество, 04:54
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В Краснодарском крае загорелся склад на площади 1,1 тыс. кв м
В Краснодарском крае в городе Тимашевск загорелся склад с бочками на площади 1,1 тыс. кв.м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Как отметили в ведомстве, пожар был локализован.
На сайте управления МЧС по Краснодарскому краю сообщается, что инцидент произошел на улице Выборочная. Бочки загорелись на самом складе. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В ликвидации возгорания принимают участие 85 человека и 26 единиц техники.