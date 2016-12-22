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Роскомнадзор назвал условие для возможной разблокировки Telegram
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Роскомнадзор назвал условие для возможной разблокировки Telegram
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Роскомнадзор назвал условие для возможной разблокировки Telegram

Роскомнадзор рассмотрит вопрос о разблокировке мессенджера Telegram, в том случае если он передаст ключи для дешифровки ФСБ. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин, комментируя изменения в политике конфиденциальности мессенджера, сообщает ТАСС.

Субботин заявил, что когда мессенджер будет «соблюдать обязательства», тогда начнутся переговоры об исполнении решения суда по передаче ключей шифрования и прекращения блокировки в России.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров приветствовал решение администрации Telegram, отмечает «РИА Новости». Он пояснил, что этот шаг — «первый, после долгого периода молчания, со стороны менеджмента» мессенджера. Также он назвал такие шаги ответом на требования российского законодательства в сфере противодействия терроризму и закона об организаторах распространения информации.

Ранее во вторник стало известно, что Telegram изменил правила конфиденциальности. Мессенджер согласился выдавать спецслужбам информацию об отдельных пользователях, которых подозревают в терроризме. Речь идет только о раскрытии IP-адреса и номера телефона при наличии соответствующего судебного решения. Компания не намерена передавать спецслужбам ключи шифрования переписки пользователей, как требовала ФСБ.
По словам основателя Telegram Павла Дурова, решение было принято из-за законодательства Европейского союза.

Telegram согласился передавать спецслужбам данные пользователей
Технологии и медиа

Он отметил, что такие меры скорее всего не приведут к снятию блокировки мессенджера на территории России, потому что спецслужбы требуют не номера телефонов и IP-адреса пользователей, а доступ к сообщениям. Кроме того, пояснил он, Telegram не рассматривает обращения от российских спецслужб, потому что мессенджер на территории страны находится «вне закона».

Теги: приложения , Роскомнадзор , мессенджер
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