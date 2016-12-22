Неопознанный иностранный самолет обнаружили в районе Владивостока

К югу от Владивостока неопознанный иностранный самолет пересек воздушные коридоры, которыми пользуется гражданская авиация. Об этом ТАСС сообщили в Хабаровском зональном центре Единой системы организации воздушного движения.



Как рассказал собеседник агентства, неизвестный самолет появился в 01:05 по Гринвичу (04:05 мск) в нескольких километрах от точки береговой черты, в точке обязательного донесения. Перехват не был объявлен, неопознанный самолет улетел.

В пресс-службе Восточного военного округа и в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю комментировать агентству данный инцидент не стали.