Песков не смог назвать бренд куртки Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает бренд куртки Владимира Путина, в которой он отправился на прошедших выходных в Туву. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Ничего не известно, ничего не могу вам сказать», — отметил Песков.

Ранее пользователи Telegram обратили внимание, что куртка Путина похожа на изделие, выпускаемое под американским брендом Abercrombie&Fitch, на которой имеется нашивка с логотипом марки «Армия России».

Видео: RT

Песков 27 августа сообщил, что Путин провел в Туве два дня в компании министра обороны Сергея Шойгу, главы республики Шолбана Кара-оола, директора ФСБ Александра Бортникова и директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева.

Президент сплавился на лодке по Енисею, собрал грибов и ягод, погулял по горам и понаблюдал за косулями.