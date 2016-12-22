В Ростуризме заявили о возвращении в Россию застрявших в Болгарии детей

Более 100 детей, которые не могли вылететь из Болгарии авиакомпанией Bulgaria Air из-за проблем с российским туроператором «Турово», вернулись в Россию после вмешательства Ростуризма и российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте федерального агентства по туризму.
Более 2,5 тыс. россиян с 24 августа не смогли улететь из Болгарии из-за того, что болгарский туроператор Noy Travel задолжал «Турово» €216 тыс.
В Ростуризме заявили, что 31 августа в Россию вернутся еще 24 ребенка. В настоящий момент вылета на родину ожидают еще около 1 тыс. российских туристов. При этом в агентстве указали, что не могут использовать средства фондов, созданных на базе Ассоциации «Турпомощь» для вывоза туристов, так как туроператоры, сформировавшие туры и купившие авиабилеты через «Турово», не являются банкротами и не прекратили свою деятельность.
По данным единого федерального реестра туроператоров, в 2017 году услугами «Турово» воспользовались 20 туристов, общая цена турпродукта в сфере выездного туризма за год составила 479,6 тыс. руб.