В Болгарию из-за проблем туроператора не смогут вылететь 2,5 тыс. россиян

Более 2,5 тыс. россиян не смогут вылететь в Болгарию и обратно авиакомпанией Bulgaria Air после 24 августа из-за проблем с российским туроператором «Турово». Об этом говорится в письме гендиректора туроператора Оксаны Кирьяковой в Ростуризм, сообщает «Интерфакс».

«Начиная с 24 августа все российские граждане, приобретавшие билеты в Болгарию у туроператора «Турово» в период с 18.08 по 09.09, не смогут ими воспользоваться», — указывается в письме. Речь идет о вылетах в Варну и Бургас. Проблемы с вылетом возникли из-за того, что болгарский туроператор Noy Travel задолжал «Турово» €216 тыс.

РБК направил запрос в Ростуризм и «БилетБери» (онлайн-сервис бронирования «Турово»).

Из единого федерального реестра туроператоров следует, что в 2017 году «Турово» отправил за границу 20 туристов, общая цена туристического продукта в сфере выездного туризма за год составила 479,6 тыс. руб.