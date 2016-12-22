Путин сделал селфи с жителями Омска и расписался в дневниках школьников

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин, прибывший с рабочей поездкой в Омск, прогулялся по реконструированному историческому центру города, пообщался с его жителями и расписался в дневниках школьников. Об этом сообщается на портале правительства Омской области.

В городе была проведена реконструкция исторических особняков, проведено озеленение, 16 тыс. кв. м тротуара было вымощено гранитными плитами. Горожане спросили у главы государства, как он оценивает реконструкцию центра, в ответ Путин высоко оценил работу реставраторов, отмечает ТАСС. «Вы знаете, у каждого города свое лицо. Но то, что вот здесь сделали, — это красиво и очень бережно отнеслись к тому, что было. Как я понимаю, квартал такой исторический XIX века», — сказал Путин. Президент также сделал селфи с желающими с ним сфотографироваться.

В Омске глава государства также выступил на совещании с членами правительства по социально-экономическим вопросам. Тогда же он анонсировал заявление по поводу пенсионной реформы. По его словам, при обсуждении этого вопроса следует быть аккуратными и «учитывать человеческое измерение». «Меры социальной защиты должны приниматься с опережением. Нельзя руководствоваться принципом «после меня хоть потоп», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин во время общения с местными жителями (Фото: Портал Правительства Омской области)

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в мае о планах провести пенсионную реформу. Согласно законопроекту, к 2034 году предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. Глава правительства объяснил необходимость изменений «негативными демографическими трендами».