Беспилотник «Яндекса» проехал от Москвы до Казани

Беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» проехал от Москвы до Казани, преодолев 780 км, сообщается в блоге компании.

«Поездка заняла в общей сложности одиннадцать часов. В пути беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте водителя сидел пилот-испытатель, который был готов принять управление автомобилем на себя, однако в итоге поездка на 99% прошла в автоматическом режиме.

В ходе поездки автомобиль испытывали в различных условиях на загородной трассе. При этом беспилотник собирал данные о дорожной обстановке.

Видео: Яндекс.Такси / YouTube

«На протяжении пути менялось качество асфальта и разметки. Трасса то сужалась, то расширялась. Изменчивой была и погода — порой выглядывало солнце, но несколько раз автомобиль попадал под дождь», — говорится в сообщении «Яндекса». Отмечается, что автомобиль ехал как в светлое время суток, так и в сумерках.​

Перед этим путешествием автомобиль был испытан на полигоне.

В феврале беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» проехал по Москве. Тогда поездка полностью прошла в автоматическом режиме в условиях зимних дорог.

В январе аналитики PwC спрогнозировали полный переход на беспилотный транспорт в крупнейших городах планеты к 2040 году. Первые беспилотные автомобили должны появиться на дорогах уже в 2021 году.