Против бывшего вице-губернатора Новгородской области завели еще одно дело

В Новгородской области следователи возбудили уголовное дело о коррупции против бывшего заместителя главы администрации Арнольда Шалмуева. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Он [Арнольд Шалмуев] подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки)», — указано в сообщении.

По данным следствия, в 2012 году действующий в тот момент вице-губернатор разработал преступную схему и передал экс-сенатору от Новгородской области Дмитрию Кривицкому 17 млн руб. за содействие в передаче ему полномочий в сфере дорожного строительства региона.

В 2016 году Новгородский суд приговорил Шалмуева к восьми годам десяти месяцам лишения свободы по так называемому «дорожному делу», в рамках которого были похищены госсредства, выделенные на ремонт и содержание дорог.