Российский военный сбил женщину с ребенком в Киргизии

Военнослужащий российской авиабазы в киргизском городе Канте сбил женщину с ребенком в пригороде Бишкека, женщина скончалась, сообщили РБК в посольстве России в Киргизии. «Ребенок в больнице находится в тяжелом [состоянии]. В Бишкекском РОВД проходят следственные мероприятия», — пояснили в посольстве.

Как отмечает агентство Kabar, авария произошла в ночь на 27 августа, водитель автомобиля Hyundai с российскими номерами сбил двух пешеходов, ребенок был доставлен в больницу. В настоящий момент военнослужащий задержан и находится под следствием, сообщает газета «Вечерний Бишкек». Проведенная экспертиза показала, что в его крови нет следов алкоголя и психотропных веществ.

«Как он сам объяснил случившиеся, он двигался по магистрали в темное время суток и не заметил перебегающих дорогу людей», — сообщили газете в пресс-службе авиабазы.

Авиабаза «Кант», открытая в 2003 году, находится в 20 км от Бишкека, на ней проходят службу около 400 военнослужащих.