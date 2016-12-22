Число отравившихся из-за токсичного облака в Чили превысило 300 человек

В чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави число отравившихся из-за токсичного облака превысило 300 человек. Об этом сообщает издание La Tercera со ссылкой на заявление главы области Вальпараисо Хорхе Мартинеса.

«На сегодняшний день зафиксировано 301 отравление. Два человека были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное», — отметил Мартинес.

Он добавил, что в связи с чрезвычайной экологической ситуацией на территории коммун сохраняется «желтый» уровень опасности, объявленный 24 августа. По его словам, власти увеличили количество специалистов в четыре раза для выявления всех источников загрязнения.

По данным издания, Министерство здравоохранения приняло меры, чтобы в больницах коммун было все необходимое медицинское оборудование, дополнительные процедурные комнаты, достаточное количество педиатров и врачей, специализирующихся на бронхолегочных заболеваниях.

Ранее стало известно, что более чем у 130 человек (90 из которых несовершеннолетние) зафиксированы симптомы отравления из-за ядовитых выбросов в атмосферу. В результате мониторинга в Кинтеро были выявлены три токсичных газа — хлороформ, нитробензол и изобутан.