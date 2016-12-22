Из-за токсичного облака в Чили пострадали 130 человек

В чилийских коммунах Кинтеро и Пучункави более чем у 130 человек зафиксированы симптомы отравления. В связи с чрезвычайной экологической ситуацией на территории коммун объявлен «желтый» уровень тревоги. Об этом сообщает радио Bio Bio.

Отмечается, что районы накрыло ядовитым облаком, власти пытаются выяснить его происхождение. В связи с произошедшим в школах коммун отменены занятия.

Как уточняет La Tercera, в ходе мониторинга в Кинтеро были обнаружены три токсичных газа — хлороформ, нитробензол и изобутан. Всего симптомы отравления выявлены у 133 жителей двух коммун, из них 90 — несовершеннолетние.

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что очень обеспокоен в связи с произошедшим. Он также написал в Twitter, что в коммуны отправлены датчики, которые позволят оценить ситуацию.

В начале июля в аэропорту Варшавы 14 человек пострадали из-за утечки токсичного химиката. Действие вещества было нейтрализовано антидотом. Источником утечки, предположительно, стала негерметичная бочка с фенилацетонитрилом.