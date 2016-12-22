Путин прибыл в Новосибирск для участия в форуме «Технопром»

Президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск, где будет участвовать в заседании форума «Технопром-2018». Об этом сообщает ТАСС.

Путин выступит на пленарном заседании, а также посетит выставку технологического развития. В то же время президент планирует оценить готовность школ к началу нового учебного года.

Как сообщает портал NGS.ru, самолет Путина Ту-214 приземлился поздно вечером 27 августа, а аэропорту «Толмачево».

10 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники рассказала, что Путин собирается активнее подключиться к разъяснению россиянам пенсионной реформы. По данным издания, выступления на эту тему могут быть приурочены к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске.

В понедельник, 27 августа Владимир Путин посетил Кемерово, где провел заседание по вопросам стратегии развития томливно-энергитического комплекса (ТЭК). На нем президент призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке.