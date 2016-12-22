Девять человек пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

В Чебаркульском районе Челябинской области в ДТП с грузовиком и пассажирским микроавтобусом пострадали девять человек. Об этом сообщает издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Авария произошла около 00:10 мск 28 августа на 9-м км трассы Бишкиль — Варламово. Грузовик, за рулем которого находился 51-летний водитель, ехал из Пласта в Челябинск и врезался в стоящий на обочине микроавтобус Volkswagen Crafter. Пострадавших, в том числе водителя микроавтобуса, доставили в больницу. Причины аварии устанавливаются.

В июле два человека погибли при аварии двух грузовиков в Сосновском районе Челябинской области. ДТП произошло возле деревни Кайгородово, при аварии грузовики зацепили «Газель».