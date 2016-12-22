При столкновении грузовиков и «Газели» в Челябинской области погибли двое

В Сосновском районе Челябинской области столкнулись два грузовика, в результате чего погибли двое водителей. Об этом сообщает издание «Сосновская нива» со ссылкой на Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) № 17.
ДТП произошло около 6:30 по местному времени (4:30 мск) в районе деревни Кайгородово. Отмечается, что один из грузовиков шел пустым, а второй перевозил лук. Также они зацепили «Газель», перевозившую огурцы. После столкновения грузовики загорелись.
В группе «Регион 74. Челябинск» во «ВКонтакте» опубликованы фотографии с места ЧП.
В УГИБДД по Челябинской области подтвердили URA.RU данные о смерти двух дальнобойщиков. Число пострадавших выясняется. На месте работают спасатели и автодорожные инспекторы.
Как отмечается на сайте областного главка МЧС, для ликвидации последствий аварии были привлечены семь человек и две единицы техники.