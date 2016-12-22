Трамп и Меркель поддержали переговоры по устранению торговых барьеров

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обе стороны выразили поддержку дискуссии между Вашингтоном и Брюсселем по устранению барьеров «для более глубоких торговых отношений», сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Агентство отмечает, что стороны также обсудили Сирию, Украину и Западные Балканы.

Ранее сообщалось, что Трамп и Меркель во время телефонного разговора выразили озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе. Они призвали Россию предотвратить эскалацию напряжение в этом регионе и отметили, что Москва должна повлиять в этом вопросе на Дамаск.

Президент России Владимир Путин встретился с Меркель 18 августа. Они обсудили проект газопровода «Северный поток-2», а также урегулирование ситуации на Украине и в Сирии.