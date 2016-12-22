Тяжелые авиаудары армии Йемена сбили цели хуситов в аэропорту столицы

Тяжелые авиаудары правительственной армии поразили цели хуситов в международном аэропорту Сана в столице Йемена и авиабазе ​Аль-Делми, сообщает Reuters.

Как отмечает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah, Саудовская Аравия провела 27 августа более 10 рейдов на аэропорт.

В то же время армия сбила беспилотник в центральной провинции Йемена Аль-Байдха. Он был нагружен взрывчаткой и, судя по обломкам, был сделан в Иране.

18 августа силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету хуситов, направленную из Йемена в город Нарджан на юге страны. По данным телеканала Al Masirah, повстанцы выпустили ракету Badr 1.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война между боевиками-хуситами и правительственными силами. С 2015 года их поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

