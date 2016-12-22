Toyota вложит $500 млн в Uber для разработки беспилотных автомобилей

Производитель автомобилей Toyota инвестирует $500 млн в компанию Uber в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в результате оценка Uber вырастет до $72 млрд. Таким образом компания ищет способы снизить затраты на разработку беспилотных автомобилей, а также потери после аварии в штате Аризона.

По словам источника газеты, в 2017 году Uber потратила $750 млн на развитие беспилотных машин прежде, чем урезала расходы в этом году. В последние месяцы компания прекратила тестировать автомобили, а Аризоне, Питтсбурге, Торонто и Сан-Франциско.

В конце марта беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил женщину в городе Темпе, штат Аризона. Она переходила дорогу с велосипедом в темное время суток. Этот случай стал первым ДТП с участием беспилотного автомобиля. После этого инцидента компания решила приостановить тестирование беспилотных автомобилей.

В конце июля компания Uber закрыла отдел по разработке беспилотных грузовиков, сконцентрировавшись на легковых автомобилях.