Более 3 тыс. человек эвакуировали из-за пожара близ статуи Свободы

В Нью-Йорке 3,4 тыс. человек эвакуировали с острова Свободы, где располагается одноименная статуя, после возгорания баллонов с пропаном. Об этом сообщает американская телекомпания ABC News.

По данным телеканала, загорелись три баллона. Один человек пострадал, однако полученная травма не угрожает жизни.

После инцидента эвакуированных людей переправили на лодках на близлежащий остров Эллис. Как отметил командир пожарной службы Манхэттена, лодки вмещают от 500 до 1200 человек.

Во второй половине дня (разница во времени с Москвой летом составляет 7 часов) огонь потушили, а остров и статую Свободы открыли для посетителей.

15 августа в одноэтажном доме, располагающемся в американском городе Дэнвере, штат Колорадо, произошел взрыв природного газа. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, девять человек.