Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

Телеканал RT опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, снятый во время отдыха президента России Владимира Путина на Енисее в Туве.

На кадрах видно, как Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым плывет на лодке по реке, прогуливается по горам, собирает ягоды.

Также президент понаблюдал за дикими косулями. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин провел в Туве два дня.

В августе 2017 года Путин также посещал Туву. Тогда его помимо Шойгу сопровождал глава республики Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин. Тогда Путин успел поездить на квадроцикле, заняться подводной рыбалкой и поймать щуку.