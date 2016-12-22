«Сибур» отчитался о падении полугодовой прибыли на 30%

Чистая прибыль «Сибура» в первом полугодии 2018 года по МСФО сократилась на 30,3%, до 45,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщается в отчете на сайте холдинга.

Выручка выросла на 21,6%, до 257,7 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 21%, до 186 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 18,7%, до 89,2 млрд руб. Капитальные вложения «Сибура» составили 70,3 млрд руб., показав рост на 44,3%.

Вознаграждения 16 членам руководящего состава «Сибура» за первое полугодие 2018 года составили 942 млн руб., за аналогичный период 2017 года выплаты составили 689 млн руб.

В 2017 году чистая прибыль «Сибура» по МСФО составила 116,9 млрд руб. Выручка выросла с 411,8 млн до 454 млн руб. Показатель EBITDA показал рост на 15%, составив 160,8 млрд руб.