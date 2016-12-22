Песков рассказал о позиции Кремля по росту акцизов на топливо

Президент Владимир Путин всегда поручает правительству принимать меры, чтобы избежать скачка цен на топливо. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

В ответ на вопрос о том, будет ли правительство вмешиваться в ситуацию с возможным повышением акцизов на бензин, Песков сказал: «Пока ситуации нет, чтобы в нее вмешиваться». Пресс-секретарь также сослался на интервью вице-премьера Дмитрия Козака РБК, в котором он рассказал об инструментарии по недопуску скачка цен на бензин. Козак подчеркивал, что помимо понижения таможенных пошлин и повышения налога на добычу полезных ископаемых, власти намерены ввести отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих предприятий, чтобы сдержать рост цен на топливо.

При этом правительство с 1 января 2019 года повысит акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. руб. за тонну соответственно. В мае 2018 года на фоне резкого скачка цен на топливо власти решили снизить акцизы. В результате оптовые цены на бензин перестали расти, а розничные незначительно снизились.